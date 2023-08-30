林維俊表示，台新金在財務指標中，重視ROE和市值，股東錢交給我們經營公司，總市值會反應公司經營的價值；而ROE是反應資本運用是否有效率。至於總資產並非公司最重視的項目，資產大對股東不一定是好事。未來如果併購的對象能夠讓公司更強健和多元化，創造更好的ROE，台新金都會考慮。台新金一路走來做了全中華民國的第一件的金融合併，過去也都還有很多的併購案。所以，台新金對任何併購合作都持開放態度，但有些法令的規範必須遵循。未來的併購對象會以銀行、保險、證券為主。以台新期貨而言，這是台新金控踏入的第11個金融次產業，台新期貨是從原本台新證券的業務切割出來，獨立後台新期貨可以做更多的業務。

對於今年上半年的ROE表現，林維俊表示，台新金一直都在自我鞭策，也有同業比較的對象，永遠沒有最好，只有不斷努力向前進。台灣的金融業一直都很有競爭性，好像生活在「冰河時期」，非常地冷，食物很短缺，要存活不容易。企業沒有辦法去改變氣候，但是可以讓自己更強，更有能力去做各項業務，能夠生存得比人家好，等到有一天「天暖花開」，就會是更強的存活者。