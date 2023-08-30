車電市場為現階段宏觀經濟景氣中，少數較為樂觀且持續看好的領域，毅嘉近幾年來不僅車用比重持續攀升，過去在汽車板領域從過去只做軟板空板、軟板打件，延伸到硬板打件，未來將持續跨入車用模組領域，隨著客戶車用及消費性電子產品的需求步入市場旺季，毅嘉下半年度營運有機會續攀高峰。
毅嘉先前公布7月自結合併營收約7.77億元，年增加29%，寫下今年新高；其中軟板整合元件產品營收為6.26億元，機構整合元件產品的營收為1.52億元；累計今年前7月合併營收約47.73億元、年增加18%。
毅嘉(2402)受惠於車用產品的需求持續攀升以及消費性產品需求的回溫，下半年營運持續看好可望續攀高峰，今(30)日股價開高走高，盤中帶量攻上漲停42.7元，再創近9年以來新高。
車電市場為現階段宏觀經濟景氣中，少數較為樂觀且持續看好的領域，毅嘉近幾年來不僅車用比重持續攀升，過去在汽車板領域從過去只做軟板空板、軟板打件，延伸到硬板打件，未來將持續跨入車用模組領域，隨著客戶車用及消費性電子產品的需求步入市場旺季，毅嘉下半年度營運有機會續攀高峰。
毅嘉先前公布7月自結合併營收約7.77億元，年增加29%，寫下今年新高；其中軟板整合元件產品營收為6.26億元，機構整合元件產品的營收為1.52億元；累計今年前7月合併營收約47.73億元、年增加18%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。