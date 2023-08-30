車電市場為現階段宏觀經濟景氣中，少數較為樂觀且持續看好的領域，毅嘉近幾年來不僅車用比重持續攀升，過去在汽車板領域從過去只做軟板空板、軟板打件，延伸到硬板打件，未來將持續跨入車用模組領域，隨著客戶車用及消費性電子產品的需求步入市場旺季，毅嘉下半年度營運有機會續攀高峰。

毅嘉先前公布7月自結合併營收約7.77億元，年增加29%，寫下今年新高；其中軟板整合元件產品營收為6.26億元，機構整合元件產品的營收為1.52億元；累計今年前7月合併營收約47.73億元、年增加18%。