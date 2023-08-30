藝人Lulu（黃路梓茵）近來與好友相約到北海道旅遊，沒想到卻狀況連連，最慘的莫過於抵達當地時遭質疑攜帶非法物品，一群人遭海關扣留9小時，她事後將此事拍成影片提醒大家，卻遭嗆毫無檢討之意，對此，她本人跳出來回應此事。

Lulu與好友出發前往北海道，沒想到剛抵達桃園機場，她就發現帶成舊護照，只能立刻更改機票，導致還沒出發就先噴了15萬冤枉錢，沒想到抵達北海道新千歲機場，被質疑攜帶違禁品入境，經紀人和化妝師接連遭海關攔下，各自被扣留3小時及9小時，Lulu將事發經過PO成影片傳上網，沒想到卻遭網友痛批沒有反省之意，更指責她們一行人「麻煩出國前先了解每個國家的規定，請不要丟臺灣人的臉好嗎」。

對於遭網友嘲諷「搞得跟去販毒一樣」，Lulu的經紀人難掩怒火反擊，要求對方注意用詞，否則公司會進行相對應法律行動，以維護自身清白。眼見雙方唇槍舌戰一發不可收拾，Lulu也跳出來緩頰，強調拍攝這支影片是要提醒大家可能會遇到相同的事，通常只要配合檢查就會沒事，只是過程得鎮定及耐心等候，強調絕非是為了要引戰。

Lulu回應網友留言。（圖／Lulu 黃路梓茵臉書）

Lulu回應網友留言。（圖／Lulu 黃路梓茵臉書）

對於網友一連串的質疑與批評，Lulu再次強調只是為了提醒大家容易疏漏的小事情，並沒有要怪任何人的意思，接著指出最後平安歸來，代表物品內容物沒有問題，由於過去經驗帶了相同東西都沒事，如今卻遭海關扣留，這才知道新千歲機場安檢制度更加嚴格，也提醒網友發言不用過於激動。

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