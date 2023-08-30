受到蘇拉颱風影響，加上中元節起全台肉品市場休市，甚至部分肉品市場會休息至周日為止，導致承銷人購買意願大增，昨天規格豬的平均價格達每公斤102.74元、創下波段新高。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，毛豬價格波段新高主要受到颱風預心理，加上中元節今天及明天全台肉品市場休市，台南以南9個肉品市場更要連休至周日為止，雖然昨天較預定的毛豬多供應500頭，但仍創下波段新高，隨著下波中元節後，預估毛豬價格就會回到綠燈區的每公斤85元至95元之間。