強颱蘇拉來勢洶洶，30日又逢年度大潮，屏東東港鎮再度傳出道路積水，不僅東隆宮周邊道路有積水情形，東津里船頭、大成路口還一度成了「漂漂河」。（東津里里長葉而項提供／謝佳潾屏東傳真）

強颱蘇拉來勢洶洶，30日又逢年度大潮，屏東東港鎮再度傳出道路積水，不僅東隆宮周邊道路有積水情形，東津里船頭、大成路口還一度成了「漂漂河」。（東津里里長葉而項提供／謝佳潾屏東傳真）

強颱蘇拉來勢洶洶，30日又逢年度大潮，屏東東港鎮再度傳出道路積水，不僅東隆宮周邊道路有積水情形，東津里船頭、大成路口還一度成了「漂漂河」，機車雖可通行，但都濺起很高的水花，幸抽水機在清晨5時已啟動，9時30分積水已全退。

據了解，30日清晨6時30分是最大潮，東港東隆宮周邊道路、東津里船頭、大成路口又出現道路積水情形，甚至一度有「漂漂河」的狀況發生，所幸有早先部屬抽水機並封住排水箱涵，使得災情尚輕。

屏縣府水利處指出，這次在過路排洪箱涵架設沙包工程，雖然能趕在大水前施作完成，但因為水位實在太高，且箱涵過大，因此沙包浸水鬆動後仍有水滲入，加上東隆宮旁的側溝全都已封阻，還架設抽水機，因此水患比上次減少，且不到10點水就開始退去。

水利處說，中秋節的引力不會如同中元節，潮位會再下降，屆時臨時堆置沙包的功能應該會更大，至於大成路部分，將裝設水閘門阻水倒灌，側溝則將裝上舌閥，預計年底即可施作，對抗未來大潮的侵襲，長期則是搭配汙水下水道將民生汙水及雨水分離，分流部分水量。