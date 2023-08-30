鴻海創辦人郭台銘日前宣布投入2024大選，他自稱此舉是為了要促進在野整合，引起外界熱議與批評。對此，時常評論時事的臉書粉專「文翔政論」表示，郭台銘此時很像東漢末年的軍閥袁術，因兩人個性與動作有許多相似之處，他還嘲諷，郭的選情在他宣布參選那刻，已和袁一樣，有如「冢中枯骨」。

「文翔政論」今（30）日在發文說明，在三國時代故事中，袁術被設定成是個家財萬貫、高傲自大，卻又小肚雞腸、一毛不拔的角色，他的行動都是為了私慾而不看大局，卻又想標榜天命，不過是一方之霸，卻妄想稱帝，最後遭致其他諸侯反感，眾叛親離。

「文翔政論」指出，郭台銘一直批評在野不團結，但他想像的整合，卻是要把其他人納入旗下。然而，除了有首富光環外，郭台銘的支持度敬陪末座，也沒有組織實力和演說魅力，一般人都知道，他的參選只是讓民進黨選情更穩，他卻還「自命不凡」，幻想中華民國非他不可。

「文翔政論」嘲諷，郭台銘的選情在他宣布參選那刻，已和袁術一樣，有如「冢中枯骨」，過去他以為，宣布參選後支持者會更熱情，結果藍營畫了紅線，使地方派系回歸，再加上郭陣營各種失言，就算放著郭不管，支持度也會大跌，「冢中枯骨，何足介意」。