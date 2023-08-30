天菜帥警現身國小門前疏導交通，媽媽們：我想去上課！（照片 / 翻攝自TCPB 局長室）

天菜帥警現身國小門前疏導交通，媽媽們：我想去上課！（照片 / 翻攝自TCPB 局長室）

今（30）日是全國中、小學開學第一天，台中市警持續並加強執行「護童專案」，只見家長紛紛前來載送孩子上學的一大早時段，現場已可看見員警現身站崗於國小校門前，全力協助校方周邊進行交通疏導，確保學童平安上學，讓家長安心。一眾家長見此情狀，卻異常喜出望外，原來其中一名協帥員警超吸睛，更讓媽媽們直呼：「媽媽們都有早起從小孩上學的動力了」、「媽媽我都想去上課了」、、「為什麼這個警察那麼帥，交通會亂唷」。

事後，TCPB局長室也發佈貼文及員警今早於國小校門前疏導交通的照片，並附文表示：「夏天最痛快的也許是來碗冰涼消暑的刨冰，但對父母來說，應該就是校門開啦。早安！出發囉孩子們，大膽、勇敢的踏入校門，別擔心，我們會在一旁守護你們的安全」、「#護童專案啟動囉」。

該貼文一經發佈，網友們紛紛現身留言大讚：「這麼帥的帥警站校門口，校長都不敢出來了」、「看到帥警察 媽媽我都想去上課了」、「要幫小孩轉學」、「方才送小孩進學校，看到校門口警察顏值好高喔！媽媽們都超開心，欸..不是啦！是很開心警察有來學校宣導及關心小孩，謝謝警察人員」、「陽光天使般的臉，超級標準的身材，帥爆」、「哇哇哇，看到帥警察，我每天早上都想去那間國小路過了」。