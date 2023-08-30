聯新國際醫院放射腫瘤科醫師王名華。(聯新國際醫院提供／呂筱蟬桃園傳真)

一名38歲男性因便秘、血便不適赴聯新國際醫院診治，經檢查發現是直腸癌3期後端，與醫師討論後患者決定採取放射線加化療治療，可減輕放射所造成副作用，化療後隔天即可上班，不影響生活作息。該名患者經過1個多月4次化療後，已控制腫瘤，並由醫護定期追蹤。

該名病患先是求助聯新國際醫院大腸直腸外科醫師賴煌仁，安排電腦斷層掃描，發現是直腸癌3期後端，由於腫瘤位置靠近肛門，必須要切除肛門，但他不想裝人工肛門，與放射腫瘤科醫師王名華討論後，決定採取放射線治療與化療藥物醫治。

王名華需標定腫瘤位置，醫學物理師設計治療計畫、劑量驗證、模擬定位、照驗證片等，並與直腸科賴醫師會診，討論出對病人最適合的治療方案。他說，根據不同病因與部位，採取的放射線治療技術也不相同，像是三度空間順形放射治療、影像導引放射治療、全身性放射治療、立體定位放射手術等，利用電腦規畫系統，針對每位患者不同的情形，以模擬攝影定位所取得的個人化影像為基礎，進行精密運算，一般約需5至7個工作天。每日固定時間治療及治療中每周定期門診，評估病情的變化、治療的反應及預防副作用的發生。

王名華指出，目前治療技術為強度調控放射治療，提高治療準確度也降低治療的副作用，治癒率以及治療品質都有相當良好的提升。他提醒，直腸癌發生率居高不下，不當飲食、生活壓力都是可能染病原因，平時應注意不要吃太辣、太鹹的食物，也要盡量避免抽菸、飲酒，均衡飲食與運動，養成良好作息，可降低直腸癌發生。

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