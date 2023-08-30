國泰投信總經理張雍川表示，截至今年7月底，國泰投信整體ETF與共同基金的受益人數已超過194萬人，這次和悠遊付合作，即是看好悠遊付在台北市府的大力推動下，已擁有穩定收入與資產可觀的穩定客群，雙方強強聯手，邀民眾體驗基金理財新服務。目前依法開放成年國民申購「以新台幣收付」，且可電支申購的基金共有14檔，包括輕鬆準備退休金的國泰泰享退系列目標日期組合基金，以及想要把握聯準會升息尾聲、適合逢低進場布局的國泰美國ESG基金，還有精選優質高息股的國泰台灣高股息基金A等，可滿足每一位投資人。

悠遊卡公司表示，悠遊付的目標是希望能在各方面與每個人的生活產生連結，實現悠遊卡無現金生活。國泰投信深耕台灣逾23年，為台灣第一大資產管理公司，是穩健優質的基金品牌，也因此促成這次雙方的合作，客戶可以透過悠遊付直接開戶，只要兩分鐘內即可升級成為「ETF基金理財帳戶」，除查詢熱門 ETF配息金額外，還可購買國泰投信的多檔熱門基金。未來悠遊付除了通勤支付、掃碼付款、用戶轉帳、生活繳費等功能之外，再新增基金申購的強大功能，讓存錢更加簡單，讓客戶養成小額投資的紀律好習慣，累積退休資產，享受更好的生活品質。