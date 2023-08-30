配合112年第2季財務報告結果公告，櫃買中心已陸續推出多場次特色產業主題之「櫃買市場業績發表會」，櫃買中心指出，半導體業為臺灣重要科技產業發展一環，同時為櫃買市場中權值比重最高的產業，是櫃買家族主力軍，位居電子產業重要領頭羊地位，9月6日將與SEMI國際半導體產業協會合作共同舉辦「半導體」主題之櫃買市場業績發表會。

櫃買中心表示，此次櫃買中心於SEMI國際半導體產業協會「SEMICON Taiwan 2023」活動中舉辦「櫃買市場業績發表會」，以提升優質上櫃公司能見度及知名度，有助於公司持續發揮堅實的技術實力和豐富的產業經驗，為半導體產業發展打下厚實的基礎，並提供良好互動平台以增進投資人對櫃買市場半導體產業的認識。

此次邀請的公司有半導體測試介面廠精測、驅動IC封裝及測試大廠頎邦、全球功率半導體元件廠台半及高速訊號傳輸介面標準混和訊號IC晶片之供應商譜瑞-KY，歡迎投資人踴躍參與，以掌握公司營運績效及未來產業前景。