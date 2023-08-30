美國紐約一條古老的總水管今天在使用超過一世紀後破裂，驚人的大水灌入「時報廣場」（Times Square）旁的繁忙地鐵站。
紐約大都會運輸局（Metropolitan Transportation Authority）發布影片和照片，顯示大水於當地時間凌晨3時左右，湧入曼哈頓（Manhattan）中心的「時報廣場－42街」（Times Square-42nd Street）站。
大都會運輸局表示，整個上午共有180萬加侖的水湧入地鐵站內。
法新社報導，在早上通勤的交通尖峰時期，淹水問題持續擾亂紐約市一些最繁忙的路線運行，包括1號線、2號線、3號線，。
哥倫比亞廣播公司（CBS）提到，這條在市中心破裂的管線已有超過120年歷史，事故影響數以千計人通勤。
紐約市公共運輸局（New York City Transit）表示，爆裂的水管是1896年安裝的20吋主管線。大水也淹沒了市中心街道，積水深達數吋。
事發後，當地交通中斷，供水也被切斷，數百名大都會運輸局人員和工程師忙著抽水和清理。截至中午，一切才恢復正常。
紐約地鐵系統始於1868年的地面列車，1904年開始營運地下路線，是全世界最龐大複雜的地鐵系統之一，全年無休，每天24小時營運，但在一個人口超過850萬的大都市中，紐約地鐵的基礎設施往往顯得殘破不堪。
時報廣場周圍滿是大量霓虹燈廣告看板和招牌，每年都吸引數以百萬計的觀光客。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120830
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