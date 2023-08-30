美國紐約一條古老的總水管今天在使用超過一世紀後破裂，驚人的大水灌入「時報廣場」旁的繁忙地鐵站。（圖/美聯社）

美國紐約一條古老的總水管今天在使用超過一世紀後破裂，驚人的大水灌入「時報廣場」（Times Square）旁的繁忙地鐵站。

紐約大都會運輸局（Metropolitan Transportation Authority）發布影片和照片，顯示大水於當地時間凌晨3時左右，湧入曼哈頓（Manhattan）中心的「時報廣場－42街」（Times Square-42nd Street）站。

大都會運輸局表示，整個上午共有180萬加侖的水湧入地鐵站內。

A 127-year-old water main under Times Square burst, flooding Midtown streets and New York City’s busiest subway station. Service was restored by midday pic.twitter.com/QQ7M1kWcjU — Reuters (@Reuters) August 30, 2023

A 127-year-old water main under Times Square broke on Tuesday, flooding streets and New York City's busiest subway station. An estimated 1.8 million gallons of water escaped through the broken pipe, forcing several train lines to temporarily shut down. pic.twitter.com/1WqYUd7UMo — CBS Evening News (@CBSEveningNews) August 29, 2023

A 127-year-old water main under New York’s Times Square gave way, flooding midtown streets and the city’s busiest subway station. https://t.co/sxxVlhuSt2 — FORTUNE (@FortuneMagazine) August 29, 2023

法新社報導，在早上通勤的交通尖峰時期，淹水問題持續擾亂紐約市一些最繁忙的路線運行，包括1號線、2號線、3號線，。

哥倫比亞廣播公司（CBS）提到，這條在市中心破裂的管線已有超過120年歷史，事故影響數以千計人通勤。

紐約市公共運輸局（New York City Transit）表示，爆裂的水管是1896年安裝的20吋主管線。大水也淹沒了市中心街道，積水深達數吋。

事發後，當地交通中斷，供水也被切斷，數百名大都會運輸局人員和工程師忙著抽水和清理。截至中午，一切才恢復正常。

紐約地鐵系統始於1868年的地面列車，1904年開始營運地下路線，是全世界最龐大複雜的地鐵系統之一，全年無休，每天24小時營運，但在一個人口超過850萬的大都市中，紐約地鐵的基礎設施往往顯得殘破不堪。

時報廣場周圍滿是大量霓虹燈廣告看板和招牌，每年都吸引數以百萬計的觀光客。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120830