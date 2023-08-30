大陸中央紀委國家監委網站30日消息，經中共中央批准，中央紀委國家監委對寧夏回族自治區黨委原副書記、銀川市委原書記姜志剛嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，姜志剛喪失理想信念，背棄初心使命，無視中央八項規定精神，大肆接受和組織可能影響公正執行公務的宴請及旅遊活動，違規使用財政資金建設樓堂館所；違規干預原管理單位人事安排，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；違規收受禮品禮金，利用職權為本人及親友低價購房，違規幫助親屬入股私營企業；紀法意識淡漠，貪婪無度，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。

公告中指出，姜志剛嚴重違反黨的組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予姜志剛開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。