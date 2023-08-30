已故賭王何鴻燊四房公子何猷君於2019與大陸名模奚夢瑤結婚，婚後奚夢瑤相繼誕下一子一女，並將心力放在家庭，鮮少在螢光幕前露面。最近她罕曬2歲女兒Romee正臉照，大讚愛女是拍照超級配合，萌照曝光後，許多網友的心隨之融化。

最近奚夢瑤在社群平台罕見曬出女兒的正面照，只見Romee綁著兩搓頭髮，正在咬手指頭，眉毛十分搶鏡，不少網友認為Romee臉型跟爸爸何猷君的很像，更稱她為「女版何猷君」。貼文曝光後，激起熱烈討論，有網友表示兒子長相像媽媽，而女兒比較像爸爸，也有網友感嘆時間飛快，小孩一下就長這麼大了，紛紛表示：「感覺才剛剛出生，就這麼高了嗎」、「軟糯糯好可愛」、「這不是和她老公一模一樣，複製粘貼感覺。」、「這個眉毛和爸爸好像」、「女兒比兒子更像何猷君」。

事實上，奚夢瑤成為「賭王媳婦」後，一舉一動更受到外界關注，而她和何猷君婚後生活甜蜜外，她也持續進修，目前正在北京大學就讀工商管理（EMBA）碩士，內容和公司管理層相關，加上該校要求學生需有在核心管理層工作3年經歷，代表她4年前嫁入豪門不久就進入家族企業，攻讀碩士的舉動也被猜測要和老公何猷君麻省理工學院高材生的名號匹配。