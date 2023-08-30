減重是許多人追求的目標，但最怕遇到停滯期，即便採用過激的斷食和運動方法，仍難讓體重下降。對此，三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，不妨可嘗試蛋白質輕斷食，並分享施行4重點，其中最常被忽略的就是油脂的重要性，且要選擇富含Omega-3、9的好油脂。他指出，此斷食法易執行，又不傷身。

蕭捷健在粉專「減重醫師 蕭捷健」發文提到，減重什麼都不吃，還不如選擇吃足夠的蛋白質和油脂，進行蛋白質輕斷食，不僅容易執行，也不會那麼傷害身體。

而蛋白質輕斷食該如何進行？蕭捷健說明，首先，在開始的前幾天要先吃飽，務必攝取碳水化合物，讓身體得到休息，解除熱量短缺的警報；接著，於身心舒服的假日，進行蛋白質輕斷食，即吃至少體重2倍的蛋白質，以及體重0.7～1倍的油脂。

蕭捷健提醒，很多人常忽略油脂的重要性，其有維持合成荷爾蒙和皮膚健康的功能，只需一整塊無糖黑巧克力，就可以達到一天45g的油脂量。他舉例，像是把椰子油或橄欖油加在熱咖啡裡，或是把橄欖油和蛋白粉烤成布朗尼，達成攝取量即可。

另外，蕭捷健補充，在執行蛋白質輕斷食時，有以下4點要注意：

1、盡量選擇富含Omega-3、9的好油脂，避免會引起身體發炎的飽和脂肪，如肥肉就是錯誤的選擇。

2、斷食有重新開機的效果，也能啟動自噬作用，幫助淘汰老舊細胞。若什麼都不吃，由於生長激素效果有限，反而會使練好的肌肉被自噬掉。

3、輕斷食期間，切記不要進行劇烈運動，會影響燃脂效果，建議做瑜伽、拉筋等節奏較緩和的運動就好。

4、輕斷食隔天，千萬不要暴飲暴食，最好是回到低碳日，以維持體重。若要運動，則可吃些健康的澱粉。