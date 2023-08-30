四合院草埔仔暗藏軍火庫 中市警查獲罕見MP9衝鋒槍

哇，四合院竟成火藥庫！台中市警二分局日前跨區到雲林辦案，在一處廢棄四合院後方的草叢中發現MP9衝鋒槍、仿貝瑞塔手槍、仿金牛座JP915手槍、掌心雷等大批槍械及子彈，平凡無奇雜草叢猶如軍火庫。

台中市二分局今年6月偵辦一起非法持有槍枝、彈藥案，經持續向上溯源，發現39歲李男與21歲許男等2人涉嫌重大，經長期跟監控蒐證，8月24日持台灣雲林地方法院核發的搜索票、拘票執行搜索、拘提，緝獲涉案李、許等犯嫌2人到案。

經警突破犯嫌心防後始搜索取出，查扣長槍MP9衝鋒槍1支、短槍仿貝瑞塔手槍1支、仿金牛座JP915手槍1支、掌心雷手槍1支、長槍子彈30顆、短槍子彈157顆、槍枝零組件1批、手機1支等證物，沒想到犯嫌狡詐將大量槍械彈藥藏匿廢棄四合院後方的草叢中。

而其中所查扣之長槍MP9衝鋒槍，為瑞士生產戰術型微型衝鋒槍，可藏匿性、機動性、準確性均有較高評價。全案警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送請台灣雲林地方檢察署偵辦。