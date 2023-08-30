韓國演員金東旭憑藉電影《與神同行》人氣飆升，如今他傳出即將與圈外交往多年的女友結婚；對此，所屬經紀公司Keyeast也證實喜訊，並透露金東旭將在今年冬天舉行婚禮。

根據韓國媒體《YTN》報導，金東旭傳出計畫在今年冬天將與圈外女友舉行婚禮，但兩人個性低調，因此將以非公開形式宴請親友；隨後經紀公司Keyeast證實：「準新娘是兼具美貌與才氣的圈外人，兩人以信任為基礎認真交往，最終結出了結婚這個美麗的果實」。

此外，公司透露，金東旭的婚禮將在首爾某飯店舉辦，由於是以非公開形式進行，所以無法公開日期和地點，但為報答粉絲的支持與鼓勵，金東旭將會繼續在演員這條路上繼續努力。

金東旭2004年以電影《順欣》正式出道，直到2007年演出韓劇《咖啡王子1號店》才受到關注，之後陸續演出電視劇《The Guest》、《那男人的記憶法》、《你是我的春天》和電影《芭蕾舞教室》、《國家代表》等，而他最廣為人知的作品就是2017年出演的電影《與神同行》的第一季和第二季，讓他攀上事業巔峰，2019年更憑《特別勞動監督官趙常風》摘下MBC演技大賞。