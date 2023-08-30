據中新經緯報導，大陸31省份7月居民消費價格指數(CPI)全部公佈。7月，22省份CPI同比下降。其中，山西、吉林、河南、貴州4省份物價連續四個月回落。

山西等4地「四連降」

據大陸國家統計局數據顯示，2023年7月，全中國CPI環比上漲0.2％，同比下降0.3％。7月份，居民消費需求持續恢復，CPI環比由降轉漲，但受上年同期基數較高影響，同比有所回落。

報導稱，31省份7月CPI同比「跌多漲少」。其中，5省份同比上漲，22省份下降，4省份持平。

具體來看，上海同比漲0.4％居首，其次是河北、內蒙古，同比漲0.3％，北京、青海同比分別漲0.1％。降幅方面，廣西同比降1.1％居首，山西、遼寧、吉林、浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、重慶、貴州、西藏降超0.5％(含0.5％)，天津、黑龍江、雲南、新疆同比持平。此外，山西、吉林、河南、貴州4省份連續四個月回落。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，7月豬肉、蔬菜價格同比下行幅度加大，帶動食品CPI同比由正轉負，這抵消了暑假服務價格上漲、成品油價格上調帶來的影響，推動整體CPI漲幅進一步降至通縮區間。而物價水平持續低迷，背後是在市場供給充分的同時，消費修復力度整體較為疲弱，而且這種物價走勢對消費信心的影響也不容低估。

CPI回升是大概率事件

7月14日，大陸央行副行長劉國強在發佈會上指出，中國宏觀經濟穩步恢復、M2（廣義貨幣）保持較快增長，與歷史上的典型通縮存在明顯差異。目前沒有出現通縮，下半年也不會有通縮風險。8月份後CPI有望開始逐步上行，預計全年CPI走勢呈U形，物價水平先降後升，年底有望向1％靠攏。

展望下階段物價走勢，機構也普遍認為，物價底部已現，CPI或走向上行通道。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬等分析，後續CPI增速回升是大概率事件，本輪物價走勢底部已基本可以確認。

溫彬認為，今年以來中國核心通膨持續處在歷史低位，反映內需偏弱。但隨著近期包括「支持民營經濟發展31條」「穩就業升至戰略高度」「調整優化房地產政策」「壯大戰略性新興產業」「活躍資本市場」等在內的逆週期政策組合拳逐步發揮「針對性、組合性、協同性」效果，我國內需回升或促進核心通脹逐步實現歷史均值回歸。

國金證券趙偉團隊也表示，物價「拐點」已現，向上驅動來自服務業漲價和部分商品漲價、尤其是低庫存領域。伴隨著基數效應的走弱和需求邊際回升，或對服務價格有所支撐，例如，高頻數據顯示，8月以來，商圈客流、部分餐飲流水延續回升。此外，需求邊際修復下，部分對經濟需求較為敏感的領域也較容易釋放漲價信號。

中信建投黃文濤等提到，7月CPI在高基數下同比轉負是已預料到的，進入8月後，一是基數壓力減輕；二是豬肉、汽油價格上行，豬肉8月上旬均價相比7月均價已上漲約15％，汽油最高零售指導價7月底比6月底上漲5％；三是消費需求將進一步修復，供需格局改善。因此預計CPI同比將轉正，並開始步入上行通道。