今天是各級中小學的開學日，桃園市八德警分局於各中、小學的校門口及周邊道路實施護童交通疏導勤務，協助老師及家長維護學生入校安全，避免因開學日學校周遭人、車潮增加造成交通衝擊，並規畫警力即時應變處置可能的突發壅塞情況。

警方表示，根據往年的經驗，上午7時至8時為家長接送學童最密集的時段，最容易造成交通壅塞，為此轄區各級中、小學都會有員警搭配導護人員，在路口執行交通指揮工作，另也編派巡邏警網兼任疏導工作，針對校園周圍違規停車加強勸導，並藉由增加見警率，維護學童上下學安全。

八德分局長林樹國呼籲，用路人及家長在載送學童時應遵守道路交通規則觀念，駕車接送如需停放車輛陪伴學童進入校園時，應尋找合法停車空間，切勿違規停車或併排停車。

此外，也提醒家長留意孩子乘坐汽車時應繫好安全帶，下車時應注意後方來車並應兩段式開啟車門，並提醒兒童勿在道路奔跑、嬉戲、追逐，應確實觀察四周車輛，才能確保自己的安全，最後提醒近期尚為疫情期間，大家仍應共同佩戴口罩、不忘勤洗手，打造一個讓學童人身安全無虞，快樂學習的成長環境。