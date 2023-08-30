周二慧與盤後股價倒跌逾1%，報16.65美元，稍早前曾續漲5%。

在一般交易時段，慧與股價收漲0.30%，報16.84美元。

慧與公布第三財季（截至7月31日）營收年增1%，為70億美元，大致符合市場預期的69.9億美元。經調整後每股盈餘為49美分，優於市場預期的47美分。

HPE預估第四財季營收介於72億～75億美元，其中值低於市場預估的74.9億美元。

反觀其競爭對手Arista Networks，受惠於AI熱潮推升對其雲端設備的需求，上季財報優於市場預期，且本季營收預測穩健。戴爾（Dell Technologies）也在7月宣布與輝達（Nvidia）在生成式AI領域展開合作，以擴大其Project Helix產品陣容，協助企業更容易在本地端建置與使用生成式AI模型。

不過，慧與科技已經投入巨資以確保其產品適用於AI工作，這有助於留住客戶及增加新客戶，因為企業界正準備擴大數據中心，以支援聊天機器人、圖像生成器等AI服務。

慧與將全年每股盈餘預測從介於2.06～2.14美元，上修至介於2.11～2.15美元。