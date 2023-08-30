關山分局今天啟動護童、交安勤務。（關山警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東警分局今天啟動護童、交安勤務。（台東警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東警分局今天啟動護童、交安勤務。（台東警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

為迎接開學，台東縣警局台東及關山分局特地編排「護童專案」勤務，協同校方一起守護學童上放學時的安全，導護老師及學童拉起交通安全月大型布條及「我停讓」等手舉牌，透過教育讓交通安全向下紮根，建構更友善、更安全的交通環境。

嗶！嗶！校門口響起響亮的哨音，宣告暑假結束，受到颱風的影響，天空下著一陣一陣的雨，但警察、導護老師及志工媽媽們仍堅守崗位執行護童勤務。

關山警察分局為落實強化校園安全政策，配合導護老師及志工(愛心)媽媽攜手守護學童安全，讓學童遠離危害，並維護交通安全，讓學童平安上(放)學。另外還在各校門口拉起今年9月交通安全月，主題為「人本交通-停讓文化」大型布條及手舉牌宣導，並與學童們大聲喊出「車輛慢看停，行人安全行」的口號。

台東警分局同樣也啟動護童勤務，另外也針對學校周邊違規停車及汽、機車不停讓行人部分加強勸導取締，呼籲民眾行經校區時放慢車速。台東警分局長陳蔚文強調偵查隊有跟各級學校建立校園聯繫窗口，若學校有可疑人士，會立即到場處理。