民進黨發言人張志豪曾多次批國民黨總統參選人、新北市長侯友宜「草包」，引發爭議。對此，國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧表示，張志豪人生經歷幾乎都是黨職，唯一一次為民服務的公職，是在2018當選議員，而當選的票數僅是侯友宜的2%，「這樣的人敢隨口說別人是草包？」

游淑慧今（30）日在臉書首先提到，關於民眾黨總統參選人柯文哲是否領過杜聰明獎學金的爭議，最大意義在於讓很多像她這樣的人，認識杜聰明這位台灣第一、一代醫人。話鋒一轉，游淑慧認為，社會上存在著一種很奇怪的人，總愛質疑一個比自己厲害的人，並直接點名張志豪。

游淑慧進一步表示，張志豪常批侯友宜是草包，這種只有謾罵、沒有專業的發言，讓她特別去查了張志豪的經歷，發現他原來也是民進黨一路培養的小英男孩。游淑慧說張志豪人生經歷幾乎都是黨職，唯一一次為民服務的公職，也僅在2018當選一屆議員，當選的票數為2萬2515票，「大概只有侯市長的2%」。

游淑慧諷刺表示，這樣的人敢隨口說別人是草包？「先不說修養和謙虛，只能說他也真有臉」。

侯友宜在6月時提到台灣缺電，當時張志豪便砲轟侯友宜對國家政策狀況外，並提到依照台電的公開資訊揭露的備轉容量率，請侯友宜看清楚圖表數據，再告訴國人哪裡缺電，他說侯若不公開說明就證明侯友宜不僅是國政草包，更是能源草包。