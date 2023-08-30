民進黨前立委陳賴素美過去擔任3屆桃園縣、市議員，以低薪高報、人頭助理等方式，詐取議員助理費，10年來詐得785萬元，桃園地院審酌她坦承不諱、全數繳回，且都用於選民服務，依貪汙罪判2年、緩刑5年、褫奪公權3年，並向國庫繳30萬元。

陳賴素美曾任第16、17屆桃園縣議員，以及升格後的第1屆桃園市議員，卻被檢調查出在2006年3月1日至2016年1月31日任期內，幫不知情的2名助理向桃園市議員申報每月4萬至5萬6400元不等的薪資，但實際卻只給2人2萬8000元至4萬2300元，以低薪高報方式詐領助理費61萬9452元。

除此之外，陳賴素美還找來擔任家管、房仲從業員和殯葬業負責人的親友，當人頭助理，沒給他們半毛錢，全都供自己提領花用、或要他們提款後繳回給她，以此詐得723萬9750元，桃檢依貪汙、偽造文書等罪嫌起訴她。

陳賴素美始終坦承不諱，並繳回全部犯罪所得785萬9202元，桃園地院審酌她是因選民服務開銷過大，挪用的款項大部分用於基層服務、弱勢關懷活動、救災物資、愛心物資捐助及紅白帖等相關議員選民服務工作，雖然無視國家法紀、違反預算科目、並對遵守法規的其他議員不公，但情節和中飽私囊狀況不同，且她涉犯不法後心中痛苦已久，犯後態度良好，依《貪汙治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪判刑2年、緩刑5年、褫奪公權3年，並向國庫繳30萬元。

另外羅姓家管、傅姓房仲、姜姓殯葬業者雖然沒有從人頭助理中獲利，但仍被依貪汙罪判1年10月、緩刑5年，並向國庫支付30萬元。

民進黨籍的陳賴素美，2005年在楊梅當選第16屆桃園縣議員，3度連任，2016年更上層樓，首度參選第2選區立委，以全市第一高票擊敗國民黨老將廖正井順利當選，後來在2019年黨內初選敗給民進黨現任立委黃世杰。