台北市長蔣萬安29日晚間參加上海市政府的歡迎晚宴，並於宴前與上海市長龔正會唔。據了解會中蔣萬安也主動替北市動物園向上海方請託，希望能引介小貓熊來台北。蔣萬安30日受訪時解釋，北市動物園的小貓熊血緣亟需更新，而上海動物園的小貓熊基因正是北市想要的，所以很希望藉由雙城論壇這樣的平台能夠合作。

在雙城論壇前，上海市政府也設宴款待率團而來的蔣萬安。而在宴前，蔣萬安及市府主團，與上海方也短暫會唔。據了解，會中蔣萬安除了主動提出替台灣農民發聲，直言「台灣果農放心種、上海市民安心吃」外，也代表北市動物園向上海方請託，希望能引介上海動物園的小貓熊來台。

蔣萬安30日受訪時說明，因為台北市動物園的同仁告訴他，園內的小貓熊血源亟待更新，而上海動物園的小貓熊基因，正是北市所想要的，所以很希望藉由雙城論壇這樣的平台能夠合作，同時也讓兩座城市的保育員、獸醫員的技術能夠交流。

蔣萬安也表示，同時昨天也特別提出，由於明年是台北市立動物園建園110週年，因此也誠摯邀請上海動物園，可以組團來台北市共襄盛舉。