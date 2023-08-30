中共中央統戰部前副部長、國家宗教事務局前局長崔茂虎，涉嫌嚴重違紀違法，被開除黨籍及公職。

中央紀委國家監委今公布調查指出，崔茂虎違規佔用耕地搞政績工程，處心積慮對抗組織審查；沉迷奢靡享樂，長期接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊等活動安排，違規選拔任用幹部和收受禮品禮金，縱容、默許利用職務影響協調承攬業務獲利，大搞權色、錢色交易；違規干預和插手司法活動；利用職務便利為他人在工程承攬、幹部任用等方面謀利，並非法收受巨額財物。

崔茂虎，1965年12月生，雲南宣威人，長年在雲南省委組織部工作，並曾任雲南省人力資源和社會保障廳廳長、麗江市委書記、雲南副省長、省委秘書長、省委常委等職，去年5月進京擔任國家宗教局長。

今年2月，崔茂虎才代表宗教局長向佛光山宗務委員會致唁電稱：驚悉星雲長老於2023年2月5日安詳示寂，法海舟沉，慧日光暗，不勝悲痛，謹向佛光山四眾弟子致以深切的哀悼和誠摯的慰問。