《商業周刊》（簡稱商周）臉書小編30日發揮創意，製作總統參選人，民進黨賴清德、民眾黨柯文哲及國民黨侯友宜對於台灣科技業的見解，不過侯友宜的部分僅放上照片配上「．．．」刪節號，並寫下「我們努力了」，引起網友熱議。對此，立院黨團總召曾銘宗暴怒，表示今日起退訂《商業周刊》。

曾銘宗說，自己是《商周》長期訂戶，並稱讚是一家非常好、非常專業的媒體，「但他們竟然葬送自己的creditability（信用度）。」曾銘宗批評，商周竟然涉入朝野政黨攻防，因此「從今天起就退訂。」