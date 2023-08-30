胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文表示，全台唯一醫療注射用的3％食鹽水業者宣布停售，並感慨「治療病人沒有藥可以使用啦！」食品藥物管理署今天澄清，國內共有2家廠商生產該藥品，目前供應正常，無短缺情形。

蘇一峰29日在臉書發文指出，全台唯一一家醫療注射用的3％食鹽水已經停售，出現缺貨的情況，「原廠早就不幹了！台廠也不幹了啦！」他更直言「台灣醫師讀那麼多國外醫學教科書治療指引有什麼用？治療病人沒有藥可以使用啦！」。

食藥署副署長陳惠芳今天回應，「3％氯化鈉注射液」每月用量約6000瓶，國內共有2家廠商生產，分別為信東生技和永豐藥品，目前皆供應正常，沒有短缺。

陳惠芳指出，由於信東生產的3％氯化鈉注射液市占率較低、臨床需求低，不符合生產效益，業者考慮停止販售，但食藥署近期已預告該藥品納入「必要藥品」，業者考量社會責任，仍在評估是否繼續生產。

另外，白內障手術用藥「含Carbachol眼用液劑」近期供貨不穩，由於無替代藥品，食藥署本月16日啟動公開徵求。陳惠芳說明，業者於8月初通報，因國外生產供應問題，下半年恐有供貨不穩情形。

含Carbachol眼用液劑主要用於預防白內障手術後24小時眼內壓升高，月用量約4500支。陳惠芳指出，今年8月中有到貨3個月用量，但下半年藥品輸入數量和時間無法確定，考量目前藥品量只能供應到11月底，因此啟動公開徵求專案進口或製造，目前已有1家業者有意願申請專案進口。