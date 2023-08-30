近期大陸住建部主管媒體《中國房地產報》發文提到，應當給予開發商更大的自主定價權，允許以降價促銷方式自救來儘快回籠資金。這被業內解讀是房價「限跌令」鬆綁跡象，由此引發討論是否放開。同時從大陸各地情況來看，雖未有明確放開的城市，但多地政府已採取靈活性措施對沖「限跌令」。

中指研究院市場研究總監陳文靜指出，2023年以來，多地調整房價下調幅度，政策涉及放寬商品房備案價下浮幅度，對新市民、人才族群實行價格優惠，滯銷項目可調整價格下限等。同時2023年已有超過20城發布政策支持團購商品住房，讓開發商給予購房者一定價格優惠等。

根據澎湃新聞報導，大陸房價「限跌令」發布要追溯至2021年。諸葛數據研究中心高級分析師陳霄指出，2021下半年，房地產市場降溫態勢凸顯，很多房企開啟降價潮。大陸官方為實現「穩地價、穩房價、穩預期」三穩目標，多地政府相繼發布「限跌令」。

據不完全統計，至今至少有包括長春、岳陽、江陰、瀋陽、唐山、昆明、株洲、張家口等20座城市公告過。

陳文靜認為，目前大陸房市仍處於調整期，市場信心處於相對低位，同時多個城市仍執行「限跌令」，進一步加大房企銷售難度，認為在新的市場環境下，適度優化調整限價政策，讓價格回歸市場，將一定程度上起到促進需求釋放的作用，更有利於企業銷售回籠資金。

陳霄指出，另一方面來看，房價下跌不再控制，也意味土地價格可能隨之下降，衝擊作為地方政府重要的財政收入來源之一。