台股周二ADR均虹，台積電、日月光ADR上漲1%以上，聯電更漲2.28%。周三台積電(2330)開高走高，盤中高漲1%超過，站5日線之上；聯電(2303)、日月光投控(3711)亦漲逾1%。鴻海(2317)前一日受政治因素而下滑，周三盤中小漲表態。面板雙雄友達(2409)、群創(3481)以及聯發科(2454)則翻黑走跌。

輝達股價再創新高，激勵台系概念股反彈炸裂，偉詮電(2436)、川湖(2059)大漲超過半根漲停，緯穎(6669)、緯創(3231)、廣達(2382)、技嘉(2376)、奇鋐(3017)、欣興(3037)、閎康(3587)、虹冠電(3257)、金居(8358)、台光電(2383)等均受多方強勢表態。矽統(2363)可望將大舉跨入AI市場，股價持續走揚。伺服器機殼廠營邦(3693)因股價波動劇烈，遭列警示股並公布7月自結獲利亮眼，激勵營邦股價開盤直奔漲停552元。

蘋果(Apple)已正式向媒體發出邀請函，確定今年秋季發表會於美國西岸時間9月12日上午10時(台灣時間9月13日凌晨1時)舉行。蘋概股振奮，全新(2455)漲停，大立光(3008)站穩2000元大關，盤中上漲逾2%，同樣為鏡頭大廠的玉晶光(3406)齊揚；通嘉(3588)、祥碩(5269)、嘉澤(3533)、偉詮電(2436)、和碩(4938)、臻鼎-KY(4958)等均走揚。

高端疫苗(6547)COVID-19疫苗獲世衛技轉授權，創全球首例，激勵高端股價跳空69.4元漲停。台玻(1802)Q3營收力拚終止連6季年減，同樣推升股價上揚，助玻陶股強勢。周四舉行法說會的裕隆(2201)股價亦先獲多方青睞，汽車股族群股價上攻。

個股成交量方面，矽統名列第一，記憶體旺宏(2337)居第二，第三由緯創拿下，特斯拉點火的車用毅嘉(2402)、定穎投控(3715)分別拿下四五名。其中旺宏股價強漲8.5%以上，創下四個半月高點，記憶體雙雄的華邦電(2344)、南亞科(2408)同步歡慶。

周三輝達強勢帶動台系概念股，康和證券投資總監廖繼弘表示，輝達財報亮眼，但先前個股利多出盡，輝達同步整理後，挾產業利多，再度出擊上攻，不過創高漲多必會拉回整理，留意創高股拉回，以前些日走勢來看，籌碼凌亂整理下，台股相關個股雖然震盪，但族群輪漲，AI情況仍不是非常糟，加上產業熱度仍持續帶動實際財報，後續漲勢仍有利。

即將進入九月，將有傳統旺季、蘋果新機、季底作帳行情，但仍留意美國升息動向，九月是「韭」月還是金「九」銀十，針對台股後續走勢，廖總監認為，後續仍須觀察量能帶動，月線尚未反彈，若短期反彈無量，陷入中期整理，在半年線至季線之間震盪，操作上仍以個股表現觀察，留意投信回補股、落後補漲族群。