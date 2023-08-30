強颱蘇拉接近台灣，氣象局預估今天中午 前後蘇拉暴風圈將接觸恆春半島、屏東陸地，將為南部山區帶來豪雨，公路總局第三區養護工程處評估影響範圍，研判台20線明霸克露橋路段仍有遭土石沖毀之可能，不排除今天晚間7時起封閉，禁止人車進出。

南橫公路明霸克露橋曾因卡努颱風引進西南氣流誘發玉穗溪大規模土石流，導致鋼便橋受損道路中斷，由於蘇拉強颱逼近，交通部公路總局甲仙工務段研判氣象情勢，分析高雄山區從今天起至9月1日將持續有豪雨等級以上降雨發生，這次蘇拉颱風恐為南部山區公路帶來災情。

甲仙工務段指出，由於目前開放通行的明霸克露橋鋼便橋道路，因玉穗溪水文狀態仍尚未穩定，且玉穗溪上游仍有大量淤積土石，如有連續降雨發生，上游土石含水量達到飽和時，恐誘發土石流發生，將形成土石流下衝致災，導致明霸克露橋路段仍有遭土石沖毀之可能。

甲仙工務段表示，基於安全考量，今天晚間7時後啟動便道封閉作業，以維護用路人安全，並建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，並請桃源區復興以上3里部落民眾如有外出及就醫需求盡早規畫下山。