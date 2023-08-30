新北市長侯友宜主持市政會議，聽取消防局長李清安專案報告。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜主持市政會議，聽取消防局長李清安專案報告。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（30）日上午主持市政會議，會中消防局長李清安以「務實、整合、前瞻 打造韌性防災新北城」為題做專案報告，包括全國獨創建置「EDP」、「EMIS」及「E點通」的「三E」科技防災系統，並規畫打造國內首座「災害應變指揮學院（DRCA）」，訓練對象將涵蓋市府各局處、區公所、社區等所有防災相關人員，運用各項智能科技防災救災，做好災害預防及應變處置工作。

李清安指出，新北市推動智能科技防救災，包括「EDP」全災型智慧化指揮監控平台，運用AI人工智慧進行分析及跨域數據整合，將數據轉化為決策參考，目前已建置11項防救災資料庫，監控數據達955萬筆，未來更將升級打造「防救災資料倉儲大數據中心」，「EMIS」2.0系統處理災情精準快，透過大數據分析，產出各項處置績效統計，精進應變管理流程，「E點通」全時提供市民即時災訊，目前網頁瀏覽量逾1200萬次。

此外，消防局規畫將在三重區第二行政中心建置全國首座「災害應變指揮學院」，開發災害防救VR訓練軟體及建立沉浸式災害現場模擬，內容涵蓋颱風、水災、土石流等各項情境模擬，平時針對府一層、各機關、區公所等各層級防救災人員及里長規畫36項客製化課程，災害發生時可進行第一線人員單兵及多人協作模式，如兵棋推演、前進指揮所演練、防災社區演練等。

另為讓消防人員專業訓練更臻完備，以及因應國軍計畫收回汐止保長坑訓練中心用地，除已在林口文化消防分隊設置專業消防人員「緊急應變指揮學院（ERCA）」，提供各項VR消防戰術訓練，並規畫在鶯歌區籌建「多功能消防專業訓練中心」，並打造「新北第1座防災教育科技體驗館」。

李清安表示，為提升OHCA康復出院率，除科技行動智能救護車100台全面上線、建置雲端救護環境及培訓557名高級救護技術員，今年更與亞東醫院合作「到院前啟動葉克膜團隊」機制，可提早14分鐘啟動，並創新實施74個消防分隊的消防車輛支援配送AED，明年更協請警察局配合再增加161個派出所協助配送AED，持續努力以達成「OHCA康復出院率」12％為目標。

侯友宜表示，在所有消防同仁的努力下，更務實的態度貫徹市府行動治理的理念，整合各局處的資源並協同民間的力量，持續推動智能科技防救災工作及提升OHCA康復出院率，打造新北市為韌性防災的城市，為守護市民安全而努力。