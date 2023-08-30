金馬獎最佳紀錄片《九槍》昨（29日）晚在光點華山電影館舉辦首映會，小野（李遠）、李道明、胡幼鳳、林正盛、湯昇榮、盧盈良、許哲嘉、李立劭、賀照緹皆到場力挺，令紀錄片導演蔡崇隆十分感動，希望大家邀請非同溫層的親朋好友一起觀影，同時喊話：「台灣不可能缺少移工，這也是藍綠可以有共識的唯一答案，現在正是大選時刻，不論是誰都應該為台灣提出更好的移工政策，或是勞動力的藍圖，因為我們是一個缺工、少子化的國家，為什麼談能源、電力，就是不談勞動力？這些議題都很重要。」希望透過觀影人數來讓政治人物意識到台灣公民社會越來越重視移工議題，因而作出表態。

導演蔡崇隆長年以影像耕耘人權角落議題，2017年看見阮國非事件後，決定與原籍越南的妻子阮金紅合作，探索悲劇發生的背後原因，開始著手拍攝紀錄片《九槍》。他和團隊透過攝影機，蒐集關鍵角色聲音，重新回溯問題可能發生的節點，並以靈魂視角進行拍攝，讓阮國非的人生在電影裡被重構，觀眾彷彿陪著他走過生命的重要路徑，看見他的不安與痛苦，獲得去年金馬奬肯定，也將代表台灣參加奧斯卡紀錄片比賽。自募資創近300萬佳績後，舉辦多場募資特映會，導演蔡崇隆更特別邀請金馬執委會執行長聞天祥進行完整「40分鐘」映後與談，聞天祥曾形容《九槍》是去年度金馬獎讓人最痛苦的電影，但也帶來深刻的省思，電影即將上映，聞天祥透露他很難再看第2次。

紀錄片《九槍》講述愛唱歌的越南青年阮國非，為了早日還債淪為「逃跑移工」，在台灣工地努力工作期待衣錦還鄉。不料，2017年八月，阮國非在偏僻河邊被舉報意圖竊車，警民衝突時遭警察連開九槍，延誤送醫後身亡。輿論支持警方大膽執法，一連串的謎團卻在事件後逐一浮現。拘捕過程的側拍畫面、死者家屬及友人訪談、歷年移工工傷報導交錯，《九槍》試圖梳理制度面的共犯結構，真相並未如表象般直接透明，在蒼涼景色中，以阮國非的臉書文字作為旁白，宛如幽靈述說著憂傷的短暫人生。《九槍》將於9月1日在台上映。