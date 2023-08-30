民進黨前立委陳賴素美任職桃園縣、桃園市議員期間，涉嫌找人頭、低薪高報詐領助理費，從2006年至2016年間詐領一共785萬餘元。事發後，陳賴素美坦承犯行，並繳回全犯罪所得，桃園地檢署依《公務員利用職務上之機會詐取財物》罪嫌起訴。桃園地院昨（29）日審理時，審酌她將錢大多用於選民服務，後亦全數繳回，最終判處有期徒刑2年、緩刑5年，褫奪公權3年。可上訴。

回顧本案，桃園地檢署調查，陳賴素美為桃園縣第16、17屆議員、桃園市第1屆議員，陳賴素美認識傅姓房仲業者、姜姓殯葬業負責人、羅姓家管，明知道3人並非助理，卻仍用作人頭，使議會將薪資、年終，匯到3人帳戶，共詐得723萬9750元。另，陳賴高報陳姓、王姓、王姓助理薪資，共計詐得61萬9452元。

待每月議會將薪資匯入人頭、助理帳戶後，陳賴再自行提款，或者由人頭將錢領出給陳賴，10年期間，詐領助理費一共高達785萬9202元，此筆費用也用作支付私人日常，以及政治活動開銷。檢方認為，陳賴素美為民代代表，屬於有法定職務權限的公務員。另，傅姓、姜姓、羅姓雖非公務員，但是與身為公務員的陳賴素美一起犯案，也以共同正犯論，至於其他助理則是不知道薪資被高報。

檢方當時考量，陳賴素美在偵查中坦承，並將犯罪所得全數繳回，請法院依貪汙治罪條例減輕其刑。

陳賴素美於2005年當選第16屆桃園縣楊梅選區議員，後3度連任議員；2016年挑戰桃園市第2選區（大園區、觀音區、新屋區、楊梅區）立委選舉，擊敗當時立委廖正井勝選，拿下8萬9792票，得票率超過5成，屬於全桃園6選區中最高票。

另，陳賴素美於2014年至2016年期間，擔任民進黨桃園市黨部主委，2019年在黨內初選時，則敗給現任立委黃世杰，未能連任。

桃園地院昨（29）日經審理，依涉犯《貪污罪》最終判處陳賴素美有期徒刑2年、緩刑5年，得向公庫支付30萬元，褫奪公權3年。

至於涉案羅女、傅男及姜男，則皆判處有期徒刑1年11月、緩刑5年，得向公庫支付3萬元，褫奪公權3年。全案可上訴。