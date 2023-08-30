「手心設計事務所」設計的《高雄立》月曆拿下德國紅點設計大獎，這也是青年局在去年設計展中主導的「青春雙展區」第4個國際大獎。（高市府青年局提供／洪浩軒高雄傳真）

去年台灣設計展在高雄，「手心設計事務所」設計的《高雄立》月曆拿下德國紅點設計大獎，這也是青年局在去年設計展中主導的「青春雙展區」第4個國際大獎。手心設計團隊以防偽油墨做為隱藏資訊，民眾以紫外光手電筒照射看見活潑舞動的人形，藉此凸顯港都無形的價值。

手心設計總監徐志揚表示，2022台灣設計展開展前，青年局邀請手心設計團隊共同構思展出作品，當時他們不斷實驗各種可能的表現形式與媒材，最終選擇防偽油墨做為表現介質，設計出《高雄立》月曆，除了傳達品牌精神「看見‧看不見」的價值，更讓民眾在觀展過程探索高雄城市的更多面向與可能性。

手心設計團隊指出，《高雄立》月曆以特殊隱形油墨印刷各種豐富但肉眼看不見的舞動姿態和在地特色，觀展民眾以365nm波長的紫外光照射顯影而出，活潑舞動人形傳達出高雄與眾不同的熱情與魅力，也傳達團隊想要彰顯高雄的美、只要用心跟用對的方式就能看到的概念，讓無形的城市品牌「價值」透過有形的「設計」呈現被大家看見。

高市府青年局長張以理表示，《高雄立》獲紅點設計獎是很好的典範，青年局樂與高雄在地設計團隊合作，在國家大型展會活動中共同為高雄創作並角逐世界大獎；青年局去年匯聚青年設計師策畫的青春雙展區已獲得4個國際大獎，包含美國MUSE設計大獎的概念設計金獎、概念設計銀獎及室內設計銀獎，還有這次紅點設計大獎。

此外「2022台灣設計展 青春限動—設計共和展區」現已晉級2023台灣金點設計獎複審。張以理鼓勵高雄青年在此發展志業並勇於追求榮耀，青年局作為年輕人後盾，也能透過補助青創事業參展計畫及促進青年創業國際交流補助給予支持。