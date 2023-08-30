苗栗一名鄭姓女子2016年間與邱姓男子交往，交往期間她無償將轎車借給邱男，沒想到對方卻多次違規，鄭女直到2021年才發現拖欠多筆交通罰緩，金額高達27萬餘元，而邱男分手後對於罰鍰置之不理，女方無奈先繳清罰緩，事後提出告訴索賠。法官裁定邱男應返還鄭女代繳金額，可上訴。

據判決書指出，鄭女主張2016年間與邱男為情侶關係。當時她將車輛無償借予邱男使用，未約定使用年限，後來雙方因故分手，直到2021年間她才知悉，邱男使用車輛期間有多筆違規罰款未繳納，鄭請求對方繳納交通罰鍰，但邱均置之不理，她只好先繳清罰款，事後向警方報案，並依侵權行為或不當得利之法律關係請求邱男償還27萬8219元。

法庭審理時，邱男經合法通知，而於言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書狀作任何聲明或陳述。

法官認為，根據《民法》第179條前段規定，「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益」，邱男無法律上原因，而受有免繳罰款的利益，導致鄭女受有金額損害，涉及不當得利，女方請求返還代繳金額，於法有據，因此裁定邱男應返還27萬8219元，可上訴。