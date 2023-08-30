因應中央氣象局發布最新蘇拉颱風動態，台東縣政府今早將應變中心提升為一級，縣長饒慶鈴請各單位提前部署因應防範措施，特別留意颱風後西南氣流帶來的豪大雨，尤其低窪、土石流潛勢區及易淹水地區，應注意積淹水或盡早撤離，希望災害降到最低。

根據中央氣象局觀測，強烈颱風蘇拉30日8時的中心位置在北緯 20.1 度，東經 121.1 度，即在鵝鑾鼻的南方約 200 公里海面上，以每小時13公里速度，向西北西轉西北進行，海面警戒範圍新增台灣海峽北部。氣象局預估，今天中午強颱蘇拉暴風圈將接觸恆春半島、屏東陸地，預測未來24小時平地雨量以恆春半島150毫米至250毫米最多，山區雨量則是以台東縣200毫米至300毫米最多。

台東縣政府30日上午8時將應變中心提升為一級，饒慶鈴指示各防災編組單位立即啟動內部緊急應變小組，展開各項災害預防及應變作業。饒慶鈴提到，縣府團隊自28日起即已針對河川、區域排水等全面檢測防災設施。另外，依照以往颱風經驗，通常都是颱風後的回南造成的豪大雨或強降雨帶來損傷較嚴重，低窪地區或易淹水區則需注意積淹水。山區坡地及道路易致災區應加強警戒崩塌、落石及交通中斷等災害，建議重大慢性病患者事先撤離，全力做好防災應變與準備。