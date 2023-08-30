由新銳導演張書瑋執導新片《我和我的賽車老爸》昨（29日）於台北微風影城舉辦星光首映會，温昇豪、陳澤耀、陳少卉、邵雨薇、李玉璽、涂善存、檢場、劉育仁、田士廣、孫綻、潘君侖、林家佑皆盛裝出席，現場更開出預祝票房破億的「賽車造型蛋糕」，而看到多位男星齊聚一堂，讓身為一點紅的邵雨薇笑說：「票房好的話感覺可以拍個『男郎』月曆，每位男星都半裸與賽車合照。」

檢場在片中與孫綻飾演父子，並與陳澤耀發展出如同親情的師徒情誼，檢場笑稱自己只有兒子，但兒子比較頑皮，「有女兒多好，女兒比較貼心，我的女兒跟我就像情人一樣」，但被問女兒是否有來看電影，立刻又說「我女兒現在不怎麼理我」，幽默口吻，引起全場哄堂大笑。女兒王敏淳已踏入演藝圈，被問《賽車老爸》眾多帥氣男星中，哪一位最適合當他女婿，檢場立刻開心表示「每一個都很好，又高又帥」，並說自己與妻子李翊君都不高，很希望找一個體格較高大的女婿，「我女兒的電話可以留給你們」。

邵雨薇在片中飾演給予温昇豪、陳少卉父子檔諸多建議的熱血老師，她表示：「有次我們一起搭公車，陳少卉突然表演了那時候很紅的廣告，他在開拍時很害羞，但那一天就像突然把害羞丟掉一樣，超級可愛！」現年12歲的陳少卉則因為今天要開學，直呼「心情不好，又要看到老師同學，很煩躁」，童言童語的直率發言，讓全場笑翻。

片中兄弟情的部分不只如此，回憶起其中一場集結李玉璽、涂善存、林家佑、潘君侖4人的戲份時，潘君侖特別分享：「我對他們3個有種特殊的關係，我和善存、家佑在《全明星運動會》一起奮戰，所以有革命情感；而我和玉璽除了心靈之外，還有『身體關係』。」讓一旁的李玉璽聽到驚呼，讓潘君侖趕緊補充：「因為我們一起健身，所以在場景當中才能很快融入啦！」而在片中搭檔賽車的李玉璽、涂善存也因為互動過於良好，被導演督促「你們不要太親密」，涂善存也笑說希望電影票房能夠大賣，「這樣就可以出我們的外傳故事」。

另外，演唱主題曲〈南風〉的台語金曲歌王許富凱昨也現身首映會，他提到之前唱歌時會出現手抖的症狀，還有人問他脖子怎麼這麼粗，還以為變胖，去健康檢查後才發現是「甲狀腺亢進」，也提到現在吃藥，一周只要吃3至4天，一個月回診一次追蹤就好。

《我和我的賽車老爸》將於9月8日上映。