第三季尾聲，台股下半年以來承受上沖下洗行情，張正中說明，從外部市場因素觀察，受到美債殖利率大幅攀升、利差擴大，使得美元指數大幅走揚，資金排擠效應下，新興市場承壓，出現外資賣超情形，台股外資累積買超金額在6月中旬見高突破4000億元，6月下旬過後外資反手賣超台股超過3000億元，使得年初至今累積買超金額回落至1000億元附近，也是壓抑台股大幅修正千點主因，不過，同期間投信本土資金為逆向加碼近500億元。

從技術線型觀察，張正中指出，台股進入整理階段，短線修正壓力大，月線呈現下彎、上有鍋蓋，但半年線具備支撐，大盤線型糾結、加上籌碼面呈現土洋對作型態，預期行情偏向以整理格局為主，靜待變盤。

張正中表示，今年台股上漲的主力，來自科技股評價提升(re-rating)，特別是AI類股帶動主升段行情，短線台股進入休息整理期，下階段接棒族群將鎖定漲幅落後、年底政策作多標的等。張正中進一步說明，以台股AI純度最高的族群電腦周邊類股來看，該族群在5月份美股NVIDIA公佈財報優於預期後，指數一路超車大漲，年初以來最大漲幅近120%，遠高於大盤最大漲幅僅20%左右水準，8月份NVIDIA再度公佈財報優於預期，整體行情呈現利多出盡，反應相對平淡，顯示相關類股評價高、短線當沖客干擾使籌碼面凌亂。

根據Bloomberg資料統計，從2000年以來，第三季行情受除權息影響大，下跌機率達四成七，平均跌幅為2.87%，不過，到第四季則受到年底作夢行情預期拉抬，上漲機率高達七成，平均漲幅為4.18%。

後市較有表現空間的類股，有機會轉向第四季行情受惠股，張正中指出，適逢明年1月總統大選，預料今年第四季除了年底行情可期外，還可以把握總統大選前的選舉行情、政策利多加持等，接下來相對看好的類股，除了今年漲幅落後的標的，像是半導體股中的IC設計、晶圓代工、封測等，還有部份傳產塑膠、民生類股等；此外，選舉到來，政策加持股與未來長期發展受惠的標的，如：綠能、節能、生技等類股，更有機會在選舉話題升溫，帶動政策利多股表現。