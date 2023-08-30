台灣平價服飾品牌NET位在內湖成功路四段的NET內湖一店，經營至少14年以上，不過該店面在年初熄燈後，近期分割由日藥本舖與本土服飾奇威名品進駐。實價資訊顯示，奇威服飾店月租金達25萬元，是該路近7年租金最高者。

根據ETtoday報導，NET內湖一店歇業後，該店面近期進行分割，日藥本舖店面權狀坪數約51.74坪，奇威名品則約58.57坪。

根據台北地政雲資料，奇威名品6月底以總價25萬元出租，換算單價約4268元，是成功路四段上，近7年揭露租金中最高總價。至於日藥本舖租金未揭露於實價上，商仲初估約有15~20萬元的價位。

中信房屋捷運內湖加盟店經理陳冠成接受ETtoday採訪時說，過去NET內湖一店包含2門牌店面，權狀坪數約110坪，以過去租金單價約5000元估算，原本租金總價約達55萬元上下。不過，受到街邊店景氣下滑影響，2門牌加總租金應僅約有45~50萬元。他透露，在經歷疫情後，租金明顯下修2~3成以上。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄則說，內湖成功路四段周邊店租行情，目前初估在每坪3000~4000元左右。