為維護學童安全及校園周遭交通順暢，台中市太平警分局啟動「維護學童安全工作」。（警方提供／馮惠宜台中傳真）

為維護學童安全及校園周遭交通順暢，台中市烏日分局啟動「維護學童安全工作」。（警方提供／馮惠宜台中傳真）

今8月30日洽逢中元普度，全台國中小學也在今天結束長長的暑假開學了，為維護學童安全及校園周遭交通順暢，台中市各分局啟動「維護學童安全工作」，太平警分局並發送可愛警察造型口罩及文具組，讓家長們直呼「警察除治安、交通維護外，連小朋友的安全也是超用心的！」。

開學日台中市警局第二分局、第五分局、太平分局、霧峰分局、烏日分局、豐原以及大雅分局一大早即規畫警力到轄區各國中小進行護童專案；其中太平地區幅員廣大，無論是在市區、山區均有小學的分布，太平分局分局長廖誌銘一早前往多所學校慰問辛勞的基層同仁，並與分局犯罪預防宣導團至宜欣國小實施護幼、交通安全、反詐騙宣導。

烏日分局分局長尤啟南率家防官、偵查佐及志工等宣導團，到轄內烏日國小校門口前向學童宣導注意上、下課安全，還贈送可愛造型筆等宣導品，小朋友一到學校看見收心小贈品，充滿活力。

台中市第二分局分局長周俊銘指示各所編排護童警力，與校長、導護老師、導護媽媽及志工共同維護學童上(放)學時段的安全，向兒童宣導「113婦幼保護專線／110緊急報案專線」、「行人過馬路要走斑馬線、要看紅綠燈」、「遇到砂石車等大型車輛要遠離，避免內輪差視線死角造成憾事」。

霧峰分局特別於新生開學日送出象徵希望的彩虹筆，希望學童們能夠像彩虹一樣充滿希望和快樂，並將可愛警察寶寶佇立於「美群國小」校園大門兩側，吸引新生學童駐足，搶著要家長幫忙拍照。