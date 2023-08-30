全國國小、國中及高中30日開學，但新冠肺炎防疫措施鬆綁，台北市今年開學日開放家長陪伴學童入校，有家長分享，小一新生因為有家長陪同，緊張感減少許多。由於開學日碰上本土登革熱及出現首例腸病毒重症死亡案例，也有家長在出門前幫小孩噴防蚊液，或提醒孩子多洗手。

台北市仁愛國小早上7時許陸續有家長帶小一新生進入校園。家長會長謝英哲表示，因為有家長陪伴，多數新生都笑臉迎人，看起來不太緊張，自己家中老二今年是小一新生，一早起床便很期待入校。

顏姓學生表示，她暑假期間除了到馬來西亞享受美食，也閱讀完老師推薦的50本書，並撰寫心得製成1本成果冊，還成功背熟了九九乘法表，今天開學很期待和朋友一起玩耍。

陳姓學生則說，暑假跟朋友到農場體驗DIY蔥餅跟鹹鴨蛋，非常好玩，開學後從國小二年級升上三年級很緊張，期許自己能夠努力學習，但現在比較期待跟朋友一起玩。

不過台北市累計4例本土登革熱病例，國內還傳出腸病毒死亡案例，家長們也替孩子做防疫。林姓家長說，出門前已幫孩子噴防蚊液，也在孩子書包裡放進防蚊液、乾洗手，以備不時之需。黃姓家長則表示，已叮嚀小孩多洗手、注意衛生，避免感染腸病毒。

教育局副局長鄧進權表示，由於開學前一周有行政區出現登革熱病例，個案住處方圓10公里內的校園皆已在第一時間完成清消，並要求其他學校開學前確實清除孳生源。

仁愛國小校長楊柳淳分享，全校性除蟲及消毒已在開學前完成，老師返校備課期間，也有清理教室內外所有積水容器，盡可能杜絕登革熱。