據央視新聞報導，中國物流與採購聯合會今天（30日）公佈今年1-7月份物流運行數據。今年以來，社會物流需求基本平穩，物流運行整體持續恢復，供應鏈上下游協同性持續改善，工業、流通等領域產銷銜接水平有所提高。

報導稱，今年1-7月份，全中國社會物流總額為189.9兆元（人民幣，下同），同比增長4.7％。當前物流需求基本穩定，社會物流總額累計增速延續平穩恢復趨勢。

具體來看，工業品物流總體保持穩定恢復態勢，多數行業物流需求保持增長，結構性變化明顯。基礎產業、升級產業雙向驅動，支撐工業品物流持續恢復。7月份原材料製造物流總額同比增長8.8％，比6月份加快2個百分點，特別是鋼鐵和石油加工行業同比增速均在15％左右，比上月有所加快。隨著產業向高端延伸、向綠色轉型，相關領域物流需求保持較快增長。

中國物流信息中心主任劉宇航分析，圍繞產業升級和綠色轉型升級方面的工業領域，像航空製造、智慧製造、新能源汽車、充電樁等板塊的工業領域的物流需求也達到10％-20％這樣一個增速水平。整個社會物流產業供給能力還是比較強，結構也在進一步優化。

從進口物流來看，1-7月份進口物流總額為10.1兆元，同比增長13.8％。其中，能源和原材料進口物流量佔比依然較大，並且近期有所回升。鐵礦砂及其精礦、原油、煤及褐煤、天然氣量累計同比增速分別為 6.9％、12.4％、88.6％和7.6％。

另外，促消費政策逐步顯效，民生消費物流持續穩定恢復。1-7月份，單位與居民物品物流總額同比增長10.1％，比上半年小幅提高0.1個百分點。線上電商物流持續活躍，1-7月份全國實物商品網上零售額同比增長10％，佔社會消費品零售總額的比重較去年同期提升0.8個百分點。餐飲、百貨、便利店等線下物流持續回暖，1-7月份線下零售物流需求同比分別增長7％-8％，餐飲相關物流總額累計增長超過20％。

中國物流與採購聯合會副會長蔡進觀察，總體上來看，應該說物流的供給還是比較充裕，物流的需求仍然在增長。整個物流運行還是處在一個景氣的區間，尤其是在結構優化這個方面來講，反映出來的就是中國國家經濟高質量發展、轉型升級的特徵進一步明顯。

重點領域物流保供能力持續提升

報導稱，進入7月份，受到部分地區高溫、洪澇災害等因素影響，區域物流業務階段性受阻，行業景氣有所回調，雖然面臨短期波動，但物流產業供給依然較為充足，重點領域保供能力持續提升。

1-7月份，物流業總收入達到7.5兆元，同比增長4.6％，增速比上半年回落0.7個百分點，物流市場規模增長穩中趨緩。7月份，物流行業景氣有所回調，受颱風等季節性影響，部分區域沿海運輸、港口週轉率階段性受阻，水上運輸行業景氣有所下降。但鐵路、公路運輸展現較強韌性，7月高速公路貨車日均通行量環比有所提高，鐵路、公路運輸景氣指數穩步回升。

中國物流信息中心主任劉宇航指出，整個物流供給的恢復能力較強，特別是圍繞著鐵路、公路運輸方面物流服務比較活躍，這樣對於整個迎峰度夏的電煤運輸保障，以及夏糧儲運方面的物流保障的作用有所增強。

報導稱，快遞企業業務量增速及景氣水平繼續保持活躍，7月份快遞業務量同比增速超過10％，景氣指數超過66％。

另外，今年以來，物流服務價格持續低位運行。水上運輸方面，沿海散貨、貨櫃市場運價持續下行。7月份，上海航運交易所發佈的沿海（散貨）綜合運價指數月平均值為950.75點，環比回落1.0％；中國出口貨櫃綜合指數月平均值869.8點，環比回落5.3％。公路方面，部分區域受季節因素影響出現短期供不應求局面，運價指數小幅回升，但價格水平仍處於低位。

專家表示，從當前來看，物流新增投入增速有所趨緩，供給結構調整持續優化，部分區域設備、產能利用率趨於改善，物流行業供需或將進入再平衡階段，物流服務價格有望企穩。

北京工商大學電商與物流學院教授何明珂表示，中國實際上原來在物流市場就是供給大於需求，現在這種關係更加嚴峻，也就是說供給更加大於需求。這樣的話，有很多企業感受到需求不足，供給方面的競爭非常激烈。這種情況下，我覺得企業可能要適應這樣一種狀況，採用數位技術來改造傳統物流產業，做一些基礎設施改造、投入，可以提高它的競爭力。

物流企業經營成本快速上漲勢頭緩解

報導稱，今年以來，物流企業通過增加網點佈局密度、設備智慧化、運營數位化等手段深度挖掘上游需求，提升市場份額，增加收入，降低經營成本。重點企業調查數據顯示，物流企業經營成本快速上漲的勢頭有所緩解。

1-7月份重點物流企業業務收入同比增長8.8％，物流業務成本同比增長8.3％，增速略低於收入0.5個百分點。重點企業每百元物流業務收入中的成本95.2元，比同期減少0.3元。經營成本快速上漲勢頭有所緩解。

中國物流信息中心主任劉宇航指出，整個物流業務收入的增速，已經略高於整個企業成本的增速，每百元物流企業業務收入裡面的成本出現了一定回落，說明今年上半年以來，持續的物流企業高成本增長的狀態得到有效緩解。

專家提醒，同時也要看到，物流企業資金緊張局面有所抬頭，企業盈利水平持續低位。1-7月份重點企業收入利潤率仍位於4％以下，明顯低於規模以上工業企業6.4％的平均水平。下階段要著力擴內需促消費、降本增效等系列政策實施落地。後期隨著宏觀政策逐步精准有力實施，物流運行有望穩步回升。

中國物流信息中心主任劉宇航認為，從後續情況來看，隨著整個上游產業協同進一步優化、需求釋放，以及擴大內需和促消費政策逐步落地，行業的信心將進一步恢復和增強，物流運行也有望進一步好轉。