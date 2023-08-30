台北市大安區昨天有一輛勞斯萊斯在紅線違停，且旁邊就是收費停車場門口，讓目睹的路人感嘆，「現今社會的停車費快追上罰單的金額」，貼文PO出後也有網友罵車主連這點錢也要省，不過內行人指出，停車場不算道路，停裡面被撞是肇事者要賠，停紅線被撞保險可賠，「你說車主人好不好心」。

原PO昨天（29日）在臉書「路上觀察學院」發文，在台北市大安區看見一輛白色勞斯萊斯大辣辣違停在停車場門口的紅線上，一直到原PO逛完夜市車子仍在原地，看起來車主並不是為了急事臨停，讓原PO直言「錢是省出來的」，同時覺得在每小時收費60元的停車場前違停，這樣的強烈對比很有趣「現今社會的停車費快追上罰單的金額了」。

貼文PO出後，掀起網友熱議，有人留言：「連這點錢也要省」、「城市車旅的停車費都很敢開價耶，半小時60真狠！」、「有錢買車，沒錢付停車費，但又有錢付罰單？」、「寧願繳給政府稅金也不願給私人地主」、「停五個小時就回本，夠狠」。

不過，不少內行人點出勞斯萊斯車主選擇停紅線的背後原因，「他是寧願繳違停的錢，也不想停進去被不長眼的人開門撞到吧」、「停車場不算道路，停進去被撞就有得搞，停紅線頂多罰單，被撞還能報警，保險也比較好出保」、「在道路上被擦撞有保險可賠，在裡面被擦撞屬私人道路，保險不賠的，肇事者要承擔...你說車主人好不好心，他還寧可繳罰金」。