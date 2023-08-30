上海澎湃新聞報導，鴻海創辦人郭台銘8月28日宣布參選，為2024台灣總統選舉投下一顆震撼彈。

報導指，8月29日《美麗島電子報》2024最新選舉民調出爐。在28日郭台銘宣布加入2024選舉後，四腳督情況下，賴清德支持度降至37.6％，第二名的柯文哲也落到17.5％，侯友宜獲得17.4％第三，郭台銘以10.5％墊底。

報導稱，不僅民調吊車尾，郭台銘參選還遭到台灣工商界人士一致看衰。郭甚至被批為「三無」之人，也就是無誠信、無原則、無顏之人。

報導稱，政商界人士表示，真正會做生意的商人是最會計算的人，包括友誼和才能。如果由這句話來看郭台銘的參選動作，商總主席賴正鎰直言，看不到贏面，只看到一個沒有誠信的人，願睹不服輸，而且是“Again”。

報導細數，2020年選舉時，郭曾公開揚言：不徵招，堅持初選，結果初選輸了，就想要獨立參選；2024選舉，郭曾在臉書公開發文：「將信守承諾盡最大努力支持侯友宜勝選」。結果又一次的失信，還指控是被國民黨騙了。

三三會理事長林伯豐覺得不可思議，以成吉思汗自許的郭台銘會被騙，還被騙兩次，那也是很奇怪的事。林伯豐指出，郭台銘參選等於是用最不好的方式，讓全台灣認識了他。

賴正鎰也說，郭台銘是大企業家，難道頭腦不清楚到不會算嗎？郭台銘不是說信奉關公，關公是講信義、誠信的，郭口口聲聲說要讓民進黨下架，結果做的都背道而馳，屆時要以何顏面立足？

報導引述一位了解郭台銘的企業人士直接說郭本來就無原則。該位人士指出，郭台銘在商場的經營法則是，對任何產業，郭如果是後進者，一定會用破壞現有遊戲規則的方式進入，講白點，商場上的郭台銘是什麽都能調整，包括原則。

報導指出，郭台銘破壞遊戲規則，表現在政治上更是淋漓盡致，說好聽郭台銘是政治素人，沒有包袱，可以超越黨派的顏色。但政商界人士認為，不要說對國民黨，從郭台銘與民眾黨主席柯文哲前一天還說山盟海誓，第二天就能忘光光，甚至到後來還批柯文哲，講難聽就是無原則、也無中心思想。

報導稱，一位傳統產業界人士謙稱自己數學不好，也不像郭台銘有AI科技、大數據的運算能力，但他不用五根手指就算得出來，郭台銘參選的最大機率是成自己事不足，助攻民進黨參選人賴清德則是綽綽有餘，最後也只落得一個無誠信、無原則、無顏的三無之人歷史定位與罵名。