「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）6月向經紀人Summer林有慧求婚成功，兩人互相扶持16年，不僅是最佳事業伙伴，也是天造地設的一對，如今兩人愛情開花結果，外界也關心兩人的「做人進度」。近日這對準夫妻被直擊現身中醫診所，提前浪漫度七夕之餘，也讓大家好奇是否好事將近，對此林有慧回應了。

自從蕭敬騰向50歲經紀人Summer林有慧求婚成功後，外界相當關心兩人的婚事與「做人進度」，據《壹蘋新聞網》報導，蕭敬騰與愛妻近日現身東區中醫診所問診，疑似有了好消息；對此，Summer受訪表示：「老蕭是膝蓋，我則是肩頸針灸，都是復健治療。」而當天陪看診的是愛犬是蕭寶寶，「蕭寶寶是黏人的小公主！」因此在台北的行程都會盡量帶著牠。

事實上，前陣子七夕，Summer感性寫下，與老蕭從認識簽約到現在十六年，一開始因為職業本能並不支持他公開我們的愛情，「大概到了他30歲左右，認真的跟我討論未來，我才明白他的堅定。」她坦言過去從來沒想過結婚生子，「因為我知道，真愛不是靠我努力就會來的，不想生和不能生是不一樣的，這些年，我們思考無數次，對我們而言，生孩子是因為愛，不生孩子也是因為愛，但這是一個選擇，不是一個任務，請不要為我們擔心，因為我們每一天，都很開心並羨慕著我們自己的生活。」