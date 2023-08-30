世界衛生組織（WHO）COVID-19技術近用聯盟（C-TAP）、藥品專利聯盟（MPP）昨宣布，將與高端公司合作取得新冠疫苗技術授權，創下全球新冠疫苗首例，盼協助中低收入國家取得疫苗。專家分析，高端願意放棄專利，代表生產新冠疫苗對他們已無益處，其實只要廠商願意，都可技術轉移，門檻不高。此舉意味著高端的技術得到肯定，而非疫苗得到肯定，且高端為次蛋白疫苗，無法因應病毒變異，對第三世界國家恐已沒有用處。

MPP官網指，高端疫苗於2021年7月在取得緊急使用授權（EUA）後，至今已在7個國家分配使用超過300萬劑，這是技轉審核通過的原因之一。技術轉移後，未來各國製造商可與MPP合作製造疫苗，協助全球有需求的人們獲得疫苗，尤其是中低收入的國家。消息曝光後，高端股價今開盤即漲停。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，當初高端疫苗被批判，原因在於無法證實到底有沒有效，就已率先打在國人身上。高端疫苗未進行3期臨床試驗，WHO才會透過團結試驗彌補高端的不足，至今結果都未出爐。在這過程中，WHO要求高端評估是否願意把技術貢獻出來，讓第三世界國家使用，技轉WHO「並不代表什麼」，這是WHO認可了高端的技術，而非疫苗本身，團結試驗的結果和技術轉移是兩回事。

王任賢表示，新冠病毒變異很快，高端屬於次單位蛋白疫苗，恐怕已不可能幫助第三世界用於新疫苗的開發。病毒一旦變異，蛋白就會改變，要分離的位置也不同，僅mRNA疫苗、滅活疫苗才能因應病毒的變異，但莫德納、BNT應不可能放棄自己的專利。

高端之所以放棄專利，王任賢認為，原因是高端新冠疫苗已對高端沒有益處，老百姓也不可能再打高端疫苗。技轉WHO的門檻並不高，廠商願意提供都可以，此事不排除有炒作話題的可能性，講了半天，至今也沒有證實高端到底有沒有效。