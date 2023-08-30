富野擁有台東富野大飯店、知本富野溫泉休閒會館，台東、花蓮、高雄、嘉義富野渡假酒店，武陵富野渡假村及武陵山莊等8處據點，並轉投資緬甸仰光富野國際酒店。去年11月取得「台南關子嶺勞工育樂中心」經營權，預計明年2月以「關子嶺富野溫泉會館」開幕迎賓。

富野2023年第二季合併營收1.32億元，季減27.23％、年增達69.86％，為近4年同期高。營業虧損0.1億元，雖較首季轉虧、但虧損年減達72.58％，歸屬母公司稅後虧損0.11億元，雖較首季轉虧、但虧損年減達67.1％，每股虧損0.24元，均為近7年同期最佳。

累計富野上半年合併營收3.13億元，年增24.08％、為近4年同期高。營業利益0.18億元，較去年同期虧損0.04億元大幅轉盈，配合業外顯著轉盈挹注，使歸屬母公司稅後淨利0.26億元，較去年同期虧損0.12億元大幅轉盈，每股盈餘0.54元，均創近7年同期高。

展望後市，富野將針對不同營業據點結合當地休閒旅遊特色開發行銷專案，除了開拓地區旅遊帶外，亦積極開發拓展新據點、推動跨區域性的集團結盟或產業合作，期許以在地景致輔以集團飯店的優良服務，讓富野成為受顧客青睞的品牌。

而富野今年再取得「武陵富野渡假村」10年經營權，鑒於營業已20年，公司依合約自9月起暫停營業進行封館裝修，預計將投入3.2億元整修各項硬體設施，於明年7月以全新風貌迎賓，其他據點營運則不壽影響。

富野7月自結合併營收0.49億元，月增20.73％、年減22.43％，為近3月高。累計前7月合併營收3.63億元、年增14.65％，續處近4年同期高。展望後市，受惠疫情趨緩、國旅升溫及境外旅客開放，加上新據點陸續加入營運，公司對今、明2年業績成長審慎樂觀看待。