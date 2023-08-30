日本豐田汽車位於日本境內14座工廠，昨天因系統不明原因故障全數停擺，在使用替代系統因應後，今天上午已順利重啟其中12座工廠，預計晚間14座工廠將全數恢復運作。

朝日新聞、日本放送協會（NHK）報導，豐田汽車表示，14座工廠最近一段時間的單日產量約1萬4000輛，預估這次系統故障可能影響產量約1萬輛汽車。

今天上午仍停擺的工廠是位於福岡縣宮若市的宮田工廠，及生產豐田汽車的大發工業京都工廠。這2座工廠預計今天傍晚至晚間將恢復運作。

故障的系統是管理向供應商下訂零件等的「生產指示系統」。相關人士透露，系統故障造成豐田無法將資料正常地傳給零件製造商。

另外，豐田集團旗下的日野汽車（Hino Motors）因為使用跟豐田相同的系統導致零件庫存不足，造成位於茨城縣古河市的古河工廠從今天上午開始停擺。

豐田汽車2022年3月曾因零件製造商「小島沖壓工業」遭駭客攻擊，造成境內所有工廠停工。豐田汽車表示，工廠目前使用替代系統運作，還在調查這次系統故障原因，並說明「並非受到網路攻擊」。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1120830