上海市長龔正今天在雙城論壇致詞時說，雙城論壇「已經成為兩岸經濟社會融合發展一張響亮的名片」，將以更開放的姿態，更務實的舉措，讓更多台灣民眾到大陸、到上海看一看。

2023台北上海城市論壇上午在上海國際會議中心舉行。龔正與台北市長蔣萬安分別致詞。

龔正說，雙城論壇作為上海和台北深化交流合作的重要的平台，「已經成為兩岸經濟社會融合發展一張響亮的名片」，目前簽署42項交流合作備忘錄。

今年論壇主題是「新趨勢 新發展」，龔正說，這寄託了上海台北進一步攜手推動「滬台經濟社會融合發展」的共同期許，也乘載了兩岸民眾對兩岸關係和平發展的共同心願。

他表示，上海正在強化全球資源配置、科技創新策源、高端產業引領和開放樞紐門戶4大功能，台北科技產業發達、生態環境優美，希望兩地在科技、文化、體育、衛生等領域深化合作。

他說，「綠色化、智能化」是人類面臨的共同議題，今天3場分論壇主題為數位經濟、低碳永續、智慧醫療，並共同簽署綠能永續、會展行銷、羽毛球運動等交流合作備忘錄。

龔正說，將以更開放的姿態，更務實的舉措，讓更多台灣民眾到大陸、到上海看一看，為台灣民眾和企業在上海發展提供更有力的幫助。

雙城論壇的主論壇上午結束後，蔣萬安將繼續在上海的參訪行程，下午會參觀上海圖書館東館、保障性租賃住房等設施。