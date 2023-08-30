龜山山坡地蓋千坪違章，桃市府2台怪手強拆夷為平地，展現執法決心。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

龜山山坡地蓋千坪違章，桃市府2台怪手強拆夷為平地，展現執法決心。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

龜山山坡地蓋千坪違章，桃市府2台怪手強拆夷為平地，展現執法決心。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市近年發展迅速，土地需求大增，農地和水利地違章工廠也如雨後春筍般增加，水務局利用衛星影像及空拍機等科技輔助比對，去年11月發現龜山區陳厝段有鐵皮違章倉儲，位處山坡地且面積高達3200平方公尺，有安全隱憂，開罰16萬後業者仍持續營業，本月通知限期拆除，業者自知理虧先部分自拆，28日建管處和水務局聯手將工廠夷為平地，展現執法公權力。

桃園市近年發展迅速，土地需求增加，逐漸往山坡地區域發展，造成山坡地管理長期面臨違規開發問題。因為大型違建提供倉儲、製造工廠使用，且位處較隱蔽地區，沒有依法做妥相關水土保持設施，不僅對坡地安全造成威脅，也衍生危害公共安全隱憂。

水務局為遏制山坡地違章建築開發，確保山坡地保育永續發展，針對山坡地大型違規案件專案提報建管處，攜手合作強制執行山坡地重大違章拆除作業。

水務局去年11月發現龜山區陳厝段鐵皮違章位於山坡地範圍且為都市計畫保護區，違規行為經查報制止後仍持續興建鋼構建物使用，違建面積達3200平方公尺，違規情節重大，水務局依專案提報建管處張貼公告限期改善，因逾期未改善，排定執行強制拆除作業。

業者接獲市府通知，發現市府執法態度堅定，主動配合自行拆除部分地上違章建築，建管處28日派出2台怪手，拆除地坪至不堪使用程度，展現桃園市政府執法公權力。

水務局近年坡地巡查利用衛星影像及空拍機等科技輔助查報山坡地違反水土保持法案，去年開罰94件、約1120萬罰鍰，今年衛星通報已有167件。

水務局提醒民眾山坡地開發須先經申請核准後再進行施工，勿以為在山坡地違法開發使用沒人會發現，且山坡地違規依水土保持法最重可罰30萬元罰鍰，如果違規致生水土流失，涉及刑責，最重可處5年以上12年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。