曾被封為「音樂高材生」的歐陽娜娜，日前宣布要回美國知名的波士頓伯克利音樂學院讀書，預計這次重返校園會待2、3個學期，而歐陽娜娜近日則已悄悄抵達美國，她曬出素顏自拍照，報平安說：「平安落地」。

歐陽娜娜2018年、18歲時進入美國知名的伯克利音樂學院，不過演藝工作繁忙，後來低調休學，歐陽娜娜日前則宣布9月要重返校園，表示：「我其實中間休學好幾年，現在疫情結束，我就又可以回去了。」透露這次大概會讀2、3個學期，答應會多拍校園生活和粉絲分享。

歐陽娜娜前天搭機出發，並寫下：「new journey（新旅程）」，宣告重啟學生身分，她也不忘發文報平安：「平安落地」，文末標記「#開學季」，只見歐陽娜娜頂著素顏、戴黑框眼鏡自拍，還歪頭賣萌，脂粉未施的她，肌膚依舊白皙、透亮。

23歲歐陽娜娜13歲考上美國柯蒂斯音樂學院，並獲得全額獎學金，被封為音樂高材生，但2年後、15歲時宣布休學、改為在家自學，震驚外界，她之後就把重心放在演藝事業，歐陽娜娜2018年、18歲時進入美國知名的伯克利音樂學院，工作繁忙的她，後來低調休學，並在近期重返校園。